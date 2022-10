Trânsito na Ribeira do Porto muda devido a obras na quinta-feira

O trânsito na zona da Ribeira vai ser alterado devido ao início da segunda fase de obras na Rua do Infante D. Henrique, no Porto, esta quinta-feira.

As obras vão provocar condicionamento do trânsito, com estreitamento de via na Rua do Infante D. Henrique, no lado norte do arruamento, e do estacionamento.

Haverá um sentido único de trânsito poente-nascente, no troço compreendido entre a Rua de Mouzinho da Silveira e a Rua de S. João e um sentido único sul-norte, no troço compreendido entre a Rua do Infante D. Henrique e a Praça do Infante D. Henrique. Também vão ser estabelecidos dois sentidos de trânsito no troço compreendido entre a Rua de Mouzinho da Silveira e o n.º 121.

Vão ser feitas ainda duas alterações do sentido do trânsito, uma do poente-nascente para o sentido de trânsito nascente-poente na Praça do Infante D. Henrique, no troço compreendido entre o n.º 121 e a Rua de Ferreira Borges, e a outra no sentido sul-norte para o sentido de trânsito norte-sul na Rua de Ferreira Borges, no troço compreendido entre a Rua da Bolsa e a Rua do Infante D. Henrique.

As obras devem concluir a 20 de novembro.

Qualquer dúvida pode ser esclarecida pelo número de telefone 228 339 303 ou no site da empresa municipal Go Porto.