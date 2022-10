Cerveja diz que aumento de impostos é "injusto e discriminatório"

O setor da cerveja criticou nesta segunda-feira a proposta do Governo para o Orçamento do Estado de 2023 (OE2023), salientando que o aumento de 4% nos impostos especiais na cerveja face ao vinho é "injusto e discriminatório".

Num comunicado divulgado nesta segunda-feira, Francisco Gírio, o secretário-geral da APCV - Cervejeiros de Portugal - disse que "o aumento deste imposto é injusto e discriminatório porque agrava a carga fiscal da cerveja face ao vinho, que possui taxa zero de IEC/IABA (imposto especial sobre consumo/imposto sobre bebidas alcoólicas). Ambos competem no mercado doméstico das bebidas alcoólicas, mas a cerveja paga IEC/IABA e IVA de 23%, o vinho não paga IEC/IABA e paga apenas 13% de IVA".

Medida terá impacto "grave" na competitividade da fileira



Na mesma nota, a entidade disse que esta possibilidade prevista no OE2023 "terá um impacto "grave" na competitividade e na sobrevivência da fileira da cerveja, nas suas empresas e nos consumidores".

De acordo com a associação, "as microcervejeiras portuguesas pagarão mais do dobro dos impostos por hectolitro que paga um grande cervejeiro espanhol".



De acordo com a entidade, a concorrência externa vem agravar a situação. "Em Espanha, o principal mercado concorrente de Portugal no campo das cervejas, o imposto similar pago é menos de metade do que a taxa prevista na proposta apresentada pelo Governo", referiu, destacando que "de facto, enquanto em Portugal o IEC/IABA sobre a cerveja é de 21,10 euros/hectolitro, em Espanha é, desde 2005, apenas 9,96 euros/hectolitro".