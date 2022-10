Portugal continental sob aviso amarelo devido à chuva forte

Os 18 distritos de Portugal continental estão sob aviso amarelo, este fim de semana, devido à previsão de períodos de chuva ou aguaceiros por vezes fortes, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Uma nova depressão no Atlântico está a afetar sobretudo o Norte e o Centro do país. De acordo com o IPMA, o aviso amarelo vai estar em vigor entre as 9h00 deste sábado e as 18h00 de domingo.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Para a próxima madrugada, o IPMA colocou já sob aviso laranja cinco distritos, devido à agitação marítima, vento e chuvas fortes. Neste patamar estão Coimbra, Porto, Aveiro, Braga e Viana do Castelo.

Coimbra, Porto, Aveiro, Braça e Viana do Castelo são os distritos com alerta laranja, que indica situação meteorológica de risco moderado.



O aviso laranja diz respeito à agitação marítima, com ondas que podem vir a atingir 11 metros de altura máxima, precipitação e vento, com rajadas até 80 km/hora e até 95 km/hora nas terras altas.

Aguaceiros fortes e possibilidade de cheias, vento moderado a forte e agitação marítima



Por causa do mau tempo, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) alertou, na sexta-feira, a população para "situações meteorológicas adversas" nos próximos dias, com aguaceiros fortes, que poderão provocar cheias, vento moderado a forte e agitação marítima.

Com base em informação disponibilizada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a Proteção Civil avisa para "precipitação forte e persistente, em especial no Alto Alentejo e no Minho", situação que se manterá este sábado, acompanhada de trovoada e com possibilidade de inundações urbanas.

Segundo as previsões, o vento soprará, este sábado, até 30 km/h do quadrante sul, podendo atingir os 85 km/h nas terras altas.

Está igualmente prevista a ocorrência de trovoada e rajadas, bem como ondas do quadrante oeste até quatro a cinco metros na costa ocidental a partir das 21h00 deste sábado e até às 18h00 horas de domingo.

A Proteção Civil alerta, ainda, numa nota, que, face à situação prevista, poderão ocorrer "inundações em zonas urbanas, causadas por acumulação de águas pluviais por obstrução dos sistemas de escoamento".

Poderão ocorrer "cheias, potenciadas pelo transbordo do leito de alguns cursos de água, rios e ribeiras", bem como deslizamentos e derrocadas devido à infiltração da água", "potenciadas pela remoção do coberto vegetal na sequência de incêndios rurais ou por artificialização do solo".

A população é, ainda, aconselhada a não praticar atividades relacionadas com o mar, nomeadamente pesca desportiva, desportos náuticos e passeios à beira-mar, evitando ainda o estacionamento de veículos muito próximos da orla marítima.