"Oito mil habitantes, oito mil árvores". Eis o plano para reflorestar Miranda do Douro

A autarquia de Miranda do Douro vai avançar com o projeto “8. 000 habitantes - 8. 000 árvores” que visa reflorestar o concelho em áreas ardidas e baldios, com um investimento previsto de cerca de 565 mil euros, financiado na totalidade por fundos europeus.

“Este é um projeto que pretende promover a sustentabilidade de bens e serviços do ecossistema, fomentando a biodiversidade e aumentando a resiliência dos territórios face aos riscos e às adversidades, nomeadamente na prevenção e controlo do aparecimento de espécies invasoras”, explica a autarquia em comunicado.

De acordo com o documento, através deste projeto, o município pretende ainda “adensar e recuperar áreas ambientalmente sensíveis e suscetíveis à desertificação para que sirvam não só o desenvolvimento social e a atração turística, mas também a conservação e sustentabilidade de uma biodiversidade resiliente ao aumento de temperatura e à falta de água, capaz de fornecer retornos económicos”.

Segundo a autarquia, este projeto para além de ser uma fonte de bens “como madeira, fibras e alimentos, vai promover o emprego e o rendimento, ao mesmo tempo que aumenta áreas de recreio e lazer contribui para a saúde e bem-estar social”.

“Este projeto demonstra na prática que é possível conservar, restaurar e usar a natureza de forma sustentável e, em simultâneo, dar resposta a outras necessidades da sociedade”, conclui.