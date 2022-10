Cheias, derrocadas e objetos soltos. Proteção Civil recomenda cuidados especiais nos próximos dois dias

A Proteção Civil apela à população que tenha cuidados especiais face ao mau tempo previsto para os próximos dois dias.

Num comunicado enviado às redações, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) alerta para a ocorrência de “chuva forte e persistente”, em especial durante a noite e madrugada desta quarta-feira.

É também esperado vento do quadrante sul com rajadas que podem atingir os 85 quilómetros por hora, em especial no litoral Norte e Centro e nas terras altas, a par com uma descida da temperatura máxima na quarta-feira.

Face a este cenário, é expectável a “ocorrência de inundações em zonas urbanas” e “cheias, potenciadas pelo transbordo do leito de alguns cursos de água, rios e ribeiras”.