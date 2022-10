TAP confirma contratação de amiga da CEO da empresa. Mas refuta críticas de influência na candidatura

A TAP confirma a contratação de amiga da presidente, mas refuta críticas de interferência na candidatura de Isabel Nicolau Silva para o cargo de diretora de Melhoria Contínua e Sustentabilidade. A notícia foi avançada esta noite pela TVI.

Em nota enviada à Renascença, a companhia aérea salienta que na contratação, "a cargo da administradora do Pelouro e levada a cabo pela Direção de Recursos Humanos, foram considerados outros candidatos, tendo-se optado pela que foi considerada mais adequada às funções".

A companhia nega qualquer envolvimento da CEO, Christine Ourmières-Widener, esclarecendo que a presidente "conhecia" Isabel Nicolau Silva, mas que "não seria justo que a sua candidatura fosse desconsiderada apenas por existir esse conhecimento".

A alegada falta de currículo na aviação da nova diretora e as suspeitas de interferência da CEO nesta contratação foram alvo de duras críticas dentro da empresa, tal como foi noticiado pela TVI. O Sindicato dos Pilotos de Aviação Civil diz mesmo ter sido "a gota de água" da administração liderada por Ourmières-Widener.

No entanto, a TAP garante que Isabel Silva é "a melhor opção para o lugar". "Terá a cargo também as áreas de eficiência de processos e de gestão de património imobiliário, sendo Engenheira Civil de formação e com experiência na área, tendo transitado de uma empresa do setor", destaca a mesma nota.

O sindicato de pilotos havia ainda avançado um salário de 15 mil euros mensais. A companhia diz que esse valor "não corresponde à realidade, sendo substancialmente inferior", mas não avança números concretos.