Joaquim Mourato é o novo diretor-geral do Ensino Superior

O antigo presidente do Instituto Politécnico de Portalegre (IPP), Joaquim Mourato, vai ser o novo responsável pela Direção-geral do Ensino Superior (DGES).

O anúncio foi feito, esta segunda-feira, pela ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior durante a abertura solene do ano académico 2022-2023, do IPP.

Segundo Elvira Fortunato, a DGES é “um dos braços armados” do Ministério do Ensino Superior e o cargo de diretor-geral acarreta uma “grande responsabilidade”, para a qual “o professor está à altura”.

“Diversificar” é palavra de ordem para a ministra, uma vez que “a ciência não se faz só em lisboa ou no Porto”, pois o ensino superior “é no interior e no litoral” e, em todos os cargos relevantes, “teremos sempre em conta duas coisas: geografia e paridade”.

À Renascença, o futuro diretor-geral do Ensino Superior olha para esta nomeação “como um desafio e uma aposta”.

Joaquim Mourato vai basear a sua missão “na experiência e no percurso que fui fazendo ao longo da minha vida em instituições de ensino superior, de ensino, e de ciência”, procurando “dar o meu contributo para irmos contruindo, passo a passo, o ensino superior”.

O atual professor do IPP, sublinha que o momento atual “é de grandes desafios”, atendendo também ao “Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), ao novo Quadro Comunitário de Apoio, com grandes investimentos que estamos a realizar no âmbito da ciência e ensino superior”.

O futuro diretor-geral da DGES lembra ainda que a missão deste organismo “é conceber e implementar as políticas”, o que promete fazer em conjunto com a sua “equipa e ministério”, sempre “numa lógica de proximidade e de entender as dificuldades das instituições”.

Licenciado em Organização e Gestão de Empresas, Joaquim Mourato é doutorado em Ciências Económicas e Empresariais. Entre muitos outros cargos, foi presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos Portugueses e presidente do Politécnico de Portalegre, entre 2009 e 2017.

A tomada de posse ainda não tem data marcada, mas deverá acontecer antes do final deste mês.

A Direção-Geral do Ensino Superior (DGES) é um serviço central do Ministério da Educação e Ciência que tem por missão assegurar a conceção, a execução e a coordenação das políticas que, no âmbito do ensino superior, cabem a esse ministério.