10 milhões de euros para direção executiva do SNS é "extraordinariamente baixo"

O representante dos médicos refere que se não existir uma separação entre aquilo que é a função reguladora e financiadora do próprio Estado do que é a coordenação das unidades de saúde, "a direção executiva do SNS vai ficar imputada naquilo que eram as funções inicialmente pensadas".

Num panorama geral, o Bastonário da OM espera para ver o que o Governo fará com os mais 1.177 milhões de euros inscritos para o Ministério da Saúde, antes de fazer uma avaliação mais concreta.

"Se for para aplicar nas pessoas, no modelo de gestão e na transição digital, pode ser uma mais valia para resolver alguns dos problemas estruturais do SNS. Se este dinheiro for para investimentos, é completamente diferente. Se for para fazer mais não sei quantos centros de saúde, vamos continuar na mesma", indica.