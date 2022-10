Portugal Air Summit volta a celebrar a aeronáutica com oportunidades de investimento

A maior cimeira aeronáutica da Península Ibérica arranca, no Aeródromo Municipal de Porte de Sor, a 12 de outubro.

A 6.ª edição do Portugal Air Summit, que decorre durante três dias, volta a reunir, em 2022, intervenientes internacionais e nacionais da indústria dos setores de aeronáutica, espacial e defesa.

O evento “marca o regresso da cimeira à sua forma plena, depois dos múltiplos desafios que enfrentámos nos últimos anos. É também o ano da sua consolidação enquanto referência internacional de excelência do setor da aviação - tripulada e não tripulada - aeronáutica, espaço e defesa, não só pela elevada participação de empresas e entidades nacionais e internacionais, refletindo-se no aumento do número de expositores, como pelas novidades de crescimento que apresentamos”, referiu na apresentação, esta segunda-feira, Nuno Molarinho, CEO da The Race.

O objetivo passa, então, por dar destaque às oportunidades disponíveis no setor, nomeadamente ao nível de investimento, num evento, organizado Câmara Municipal de Ponte de Sor, em parceria com a The Race, e que tem como tema de fundo, “Flying for a World of Opportunities”.

É com vista a esse “mundo de oportunidades” que, pela primeira se realiza o programa de incubação e aceleração de ‘Startups’, denominado ‘Boost’, que vai juntar os principais mentores da indústria e investidores, no apoio ao desenvolvimento de projetos inovadores, com uma ligação a parceiros do Médio Oriente.

Segundo o presidente da Câmara Municipal, Hugo Hilário, “o cluster de Ponte de Sor prossegue o seu trilho de inovação e afirmação, como parte estruturante do esforço nacional de desenvolvimento de capacidade no setor aeroespacial”.

O reconhecimento deste percurso, prende-se com projetos relevantes que o autarca enumera.

“O consórcio da agenda Aero.next Portugal que será responsável por produzir a primeira aeronave portuguesa; o consórcio da agenda Neuraspace, com o valor total do projeto 26 milhões de euros e que visa aumentar a capacidade da Europa de agir de forma sustentável no espaço; e o consórcio Magellan Orbital, para o desenvolvimento, operação e gestão de constelações de satélite “, destaca.

Por tudo isto, o Portugal Air Summit 2022, assume-se, afirma Hugo Hilário, “como um importante veículo de promoção e internacionalização dos ativos do nosso território”.

Maior edição de sempre com muitas novidades

Desde o seu início, o Portugal Air Summit regista este ano a sua maior edição, com um programa “forte e com muitas novidades”, entre elas, “a apresentação do primeiro avião 100% português, gerido pela EEA Aircraft”, anunciam os promotores.

Destaque também para a inauguração de “um hangar com oito mil metros quadrados, entregue à AEROMEC”, uma empresa de manutenção de aeronaves, no seguimento “da expansão do Centro Empresarial, Aeronáutico e Aeroespacial do Aeródromo Municipal de Ponte de Sor”.

Numa vertente mais lúdica, referência para a realização do primeiro desfile de moda com fardas de companhias aéreas, denominado “Portugal Air Fashion”.

A destacar ainda a realização da “IATA GTC - Global Trainig Conference”, que vai levar, presencialmente, a Ponte de Sor cerca de 80 delegados, de companhias aéreas espalhadas por todo o mundo e “a presença, pela primeira vez, de Embaixadas e Câmaras de Comércio e da “EEN – Europe Entreprise Network”, reputada associação que mobiliza várias empresas de toda a Europa para networking”.

A cimeira, que na edição de 2021 promoveu 89 conferências, “contou com 200 oradores, mais de 90 parceiros, totalizou 10 milhões em negócios gerados diretamente no evento e teve mais de 30 mil espetadores”, acrescenta a organização.