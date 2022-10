Investigação em Coimbra testa técnica no âmbito do tratamento do cancro do pulmão

Uma equipa de investigadores da Universidade de Coimbra (UC) testou, pela primeira vez em Portugal, uma técnica que pode ajudar a prever a resposta aos tratamentos de imunoterapia, terapêutica utilizada em doentes com cancro do pulmão.

Numa nota de imprensa, a UC explicou que a técnica, que classifica como inovadora e denominada "Imuno-PET", "tem potencial para vir a integrar os exames de estadiamento no cancro do pulmão, permitindo identificar a terapêutica potencialmente mais adequada para cada doente".

Segundo a UC, "a utilização desta técnica permite fazer uma avaliação de corpo inteiro do doente, sinalizando as zonas que estão afetadas pelo cancro e prevendo a resposta de doentes ao tratamento de imunoterapia, uma das terapêuticas mais promissoras utilizadas em doentes com cancro de pulmão em estádio avançado".

Citada na mesma nota de imprensa, a aluna de doutoramento na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra Sónia Silva salientou que a "Imuno-PET" pode vir a permitir "selecionar melhor os doentes no futuro para o tratamento mais indicado" e "impedir que se possa perder tempo, ou até mesmo o doente, com terapêuticas que não resultarão em resposta e controlo da doença".

Sónia Silva, médica pneumologista e coordenadora da Pneumologia Oncológica no Serviço de Pneumologia do Centro Hospitalar de Leiria (CHL), esclareceu que o cancro do pulmão é a "principal causa de morte por cancro" no país, com "uma incidência crescente", além de que é, também, "um dos mais frequentes" e "mais agressivo", sendo que neste caso tal "está muito relacionado com o facto de os doentes já chegarem com tumores em estados avançados, porque os estádios precoces, que são os operáveis, muitas vezes não dão sintomas".

Nestes casos avançados, a doença já não está apenas nos pulmões, mas em vários órgãos, o que corresponde ao estádio IV.

A "utilização pioneira desta técnica" está a decorrer no âmbito de um estudo clínico envolvendo os serviços de Pneumologia do CHL e do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, em colaboração com o Instituto de Ciências Nucleares Aplicadas à Saúde da UC, divulgou a academia.

Ensaios clínicos desenvolvidos em doentes com cancro de pulmão

De acordo com a UC, "os ensaios clínicos desenvolvidos até ao momento têm sido realizados com doentes com diagnóstico de cancro do pulmão de não pequenas células (o mais prevalente), indicados para fazerem um tratamento de imunoterapia", sendo que "os doentes fazem todos os exames habituais e recebem o acompanhamento usual, realizando a "Imuno-PET" como uma técnica de diagnóstico extra.

Para Sónia Silva, o fator inovador deste exame reside no facto de "ter uma informação de corpo inteiro, de como toda a doença se comporta, além da biópsia e da habitual PET [tomografia que permite identificar, por exemplo, a presença de tumores ou metástases]".

A doutoranda adiantou que, num primeiro caso clínico em curso, o doente está a responder bem, observando que "a "Imuno-PET" fixa nos locais onde está a responder à terapêutica, estando concordante com a resposta que está a ter ao tratamento".

Sónia Silva reconheceu que nos últimos 15 anos tem havido um grande desenvolvimento de terapêuticas para o cancro do pulmão, que contribuem para a melhoria da qualidade de vida e sobrevida dos doentes, mas, ainda assim, é preciso mais, sobretudo "selecionar melhor os doentes para os tratamentos mais adequados".

"Paralelamente, espera-se que a "Imuno-PET" possa vir a contribuir também para a sequenciação terapêutica, permitindo a orientação relativamente à duração ideal do tratamento, por se tratar de um exame que, não sendo invasivo, nem causador de dor, é mais tolerável pelos doentes".