Aventura solidária leva alunos do Politécnico de Setúbal a Marrocos

Dois estudantes do Instituto Politécnico de Setúbal (IPS) preparam-se para rumar ao interior de Marrocos, entre 8 e 16 de outubro, numa aventura de cariz solidário, que tem como finalidade entregar vários bens em locais isolados e desfavorecidos.

Hugo Mendes e Diogo Carrasco constituem a equipa “Hope Delivers”, uma espécie de “Distribuidores de Esperança”, que integram a edição de 2022 do projeto Uniraid, conhecido como o “Dakar dos universitários”, depois de ter sofrido um adiamento em 2021, por causa da pandemia.

“Sempre tivemos o objetivo de participar em projetos de voluntariado e, quando soubemos do Uniraid, percebemos que era o projeto ideal”, refere, Hugo Mendes, que destaca a importância de auxiliar quem vive “em condições precárias em locais inóspitos, com bens que para elas são fundamentais”, além de ser “uma oportunidade de contactar com uma realidade completamente diferente daquela que encaramos no nosso dia a dia”.

Os alunos do IPS, ambos a frequentar a licenciatura em Contabilidade e Finanças, avançam com esta desafiante aventura humanitária que tem a duração de nove dias pelo deserto marroquino, num veículo com mais de duas décadas e levando na bagagem cerca de 40 quilos de material para entregar nas aldeias mais inacessíveis.