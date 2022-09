Porto. Presidente da Câmara diz fazer "mais sentido" ponte com dupla utilização

O presidente da Câmara do Porto disse esta segunda-feira fazer "mais sentido para o interesse público" que a nova ponte rodoviária e ferroviária no rio Douro culminem numa "ponte com dupla utilização", aguardando, no entanto, o anúncio do primeiro-ministro.

"Vamos ver o que nos vai ser apresentado esta quarta-feira, o primeiro-ministro e o ministro das Infraestruturas vêm cá [ao Porto]. Vamos ver, se de facto houver a possibilidade de construir uma ponte de dupla utilização provavelmente faz mais sentido para o interesse público", afirmou Rui Moreira, à margem da reunião do executivo.

O Jornal de Notícias avança nesta segunda-feira que, em vez de duas novas pontes sobre o rio Douro, a solução que está a ser negociada entre a Câmara do Porto, Câmara de Gaia e a Infraestruturas de Portugal (IP) passa por "apenas uma ponte com dois tabuleiros: um para o comboio de alta velocidade e outro rodoviário".

"Esse dossiê deverá ficar fechado nos próximos dias e está dependente da análise dos engenheiros que trabalham no desenho do novo atravessamento", observa o diário, indicando que, na quarta-feira, o primeiro-ministro, António Costa, e o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, vão apresentar a nova linha de alta velocidade entre o Porto e Lisboa na estação de Campanhã.

Aos jornalistas, Rui Moreira adiantou que a proposta da IP ainda "não chegou" à Câmara do Porto, mas que, numa reunião com o ministro Pedro Nuno Santos, o secretário de Estado e a Câmara de Gaia foram avisados de que estava a ser pensado "um percurso diferente" à solução inicialmente proposta para a ponte de alta velocidade.

"A partir daí, começámos a pensar que de facto o que estávamos a fazer relativamente à ponte [D. António Francisco dos Santos] - e de facto está bastante avançado - tem de ser analisado em função do que possa vir a ser uma decisão sobre a ponte ferroviária, porque não faz sentido as pontes cruzarem", referiu.

Questionado sobre o eventual investimento que terá de ser feito caso se avance com a construção de uma "ponte com dupla utilização", o autarca independente garantiu que "Porto e Gaia com certeza não vão construir a ponte ferroviária".

Já quanto ao concurso de conceção e construção da ponte rodoviária D. António Francisco dos Santos, Rui Moreira adiantou que, caso venha a ser cancelado, os concorrentes terão de ser indemnizados.

Também em declarações aos jornalistas, o vereador do Urbanismo da Câmara do Porto, Pedro Baganha, adiantou que a IP tem vindo a estudar "alternativas" para a travessia da linha de alta velocidade, uma vez que a hipótese de construir uma ponte "gémea" à ponte de S. João foi "abandonada pela IP por questões técnicas de vária ordem".