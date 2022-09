ZERO vê com bons olhos avaliação ambiental "sem opções predefinidas" e pede estudos independentes

O presidente da ZERO - Associação Sistema Terrestre Sustentável vê com bons olhos que a avaliação ambiental estratégica para definir o local do novo aeroporto de Lisboa seja feita "sem opções predefinidas".

Ouvido esta noite pela Renascença, Francisco Ferreira pede agora que seja assegurado "a qualidade, a independência e o rigor" dos estudos que vão ser feitos.

"É o procedimento tecnicamente e politicamente correto. Temos de ter decisões consistentes a serem tomadas", apela.

O representante da associação ambiental volta a rejeitar a opção Montijo, classificando-a como "inviável". Já sobre a possibilidade de Santarém, agora admitida pelo primeiro-ministro, Francisco Ferreira considera-a "válida como qualquer outra opção".