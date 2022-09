Publicada em Diário da República a nova orgânica da direção executiva do SNS

Já está publicada em Diário da República a nova orgânica da direção executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS) - uma condição imposta por Fernando Araujo para aceitar um eventual convite.

O mandato do diretor executivo tem a duração de três anos e poderá ser renovado por três vezes o novo diretor será apoiado por um conselho de gestão, um conselho estratégico, uma assembleia de gestores e um fiscal único.

Segundo o decreto-lei, a comissão executiva do SNS deve contribuir para a melhoria do acesso dos utentes aos cuidados de saúde. Tem também como missão coordenar a resposta assistencial, assegurando o funcionamento em rede das unidades de saúde que integram o SNS, assim como as instituições de Cuidados Continuados Integrados e de Cuidados Paliativos. A nova estrutura entra em funções a 3 de outubro.

A Sic Notícias está a avançar que Fernando Araújo reúne-se, esta sexta-feira, com o ministro da Saúde. Manuel Pizarro tinha dito que o nome do diretor-executivo da Saúde seria anunciado quando for publicada a regulamentação em Diário da República para fazer oficialmente o anúncio.

Fernando Araújo - até agora presidente do Centro Hospitalar Universitário de São João, desde 2019 - já aceitou informalmente o cargo, mas deverá negociar os detalhes para oficializar a liderança ainda esta sexta-feira. O objetivo é que inicie funções a partir do dia 1 de outubro.