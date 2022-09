Fernando Araújo confirmado como primeiro diretor executivo do SNS

O ministro da Saúde confirma que Fernando Araújo aceitou o convite para ser o primeiro diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde. O governante fez o anúncio em conferência de imprensa, durante a qual enalteceu as características do novo responsável, até agora presidente do Conselho de Administração do Hospital de São João, no Porto.

"É uma personalidade bem conhecida dos portugueses", disse Manuel Pizarro, lembrando o seu percurso como médico, professor universitário, gestor e antigo secretário de Estado.

O ministro esclareceu ainda que a direção executiva do SNS vai ficar localizada no Porto e que vai entrar plenamente em funções a partir de 1 de janeiro de 2023, com a entrada em vigor do Orçamento do Estado.

O novo diretor executivo do SNS Fernando Araújo também fez uma curta declaração, revelando que aceito o convite "com sentimento de dever na defesa intransigente do nosso SNS, dos seus profissionais e os seus utentes, que é para eles que trabalhamos todos os dias".