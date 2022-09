Têm saudades dos alunos, mas trocaram o ensino por emprego estável à porta de casa

No dia em que no Ministério da Educação arrancam as negociações com os sindicatos com o objetivo de alterar o modelo de recrutamento e colocação de professores, a Renascença falou com duas ex-professoras. Mudaram de profissão, porque se cansaram de andar com a “casa às costas”.

Ana Martins, 50 anos, mora em Bragança e trocou a escola por um banco, a cinco minutos de casa e onde já está nos quadros, mas admite que não se sente realizada. Deixou o ensino de que “gostava muito” há seis anos.

Sorri quando pensa nos alunos. “São uma alegria, apesar do mau comportamento e da presença dos pais, sempre gostei muito do ensino”, confessa.

Durante mais de 20 anos, deu aulas de português ao terceiro ciclo e ensino secundário, mas sempre a saltar de escola em escola, um percurso que descreveu à Renascença: “Estive em Faro, em Vila Real de Santo António, Albergaria, Águeda, estive cinco anos em Timor, um em França, um na Suíça, depois voltei para Águeda, estive em Bragança, Mirandela, Moncorvo, Mogadouro, Ribeira de Pena… corri muitas escolas”.

Depois de casar e de terem nascido as duas filhas, Ana Martins admite que “aumentou a pressão familiar para abandonar o ensino”. Agora, considera que será difícil regressar, mas ainda mantém vivo esse sonho e diz que se o ministro da Educação “abrisse concurso para os professores com mais de dez anos de serviço para integrarem um quadro, por exemplo, num raio de 300 quilómetros” ainda poderia ponderar o regresso.

Esta ex-professora reconhece que para ingressar no quadro tem de ser em Lisboa, mas diz de forma perentória que não consegue pagar uma renda. “Um contratado ganha à volta de 1.130/1.140 euros e um T1 quanto é que não custa em Lisboa? Mil euros? como é que eu sobrevivo?”