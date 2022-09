DGS recomenda máscara nos transportes públicos e farmácias

A Direção-Geral da Saúde (DGS) recomenda a utilização de máscara para a Covid-19 nos transportes públicos, terminais de metro e comboios e nas farmácias.

A posição da DGS consta de uma norma agora atualizada e publicada no site do organismo tutelado por Graça Freitas.

Também é recomendado o uso de máscara a "pessoas mais vulneráveis, nomeadamente pessoas com doenças crónicas ou estados de imunossupressão com risco acrescido para Covid-19 grave, sempre que em situação de risco aumentado de exposição".

Os indivíduos em contacto com pessoas mais vulneráveis devem igualmente utilizar máscara, como medida de precaução.

A recomendação extende-se aos "casos confirmados de Covid-19, em todas as circunstâncias, sempre que estejam fora do seu local de isolamento até ao 10.º dia após data do início de sintomas ou do teste positivo".