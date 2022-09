Detenções de condutores com álcool subiram mais de 80%

Os condutores apanhados com álcool registaram "um aumento muito expressivo" no primeiro semestre do ano face ao mesmo período de 2021, tendo as infrações subido cerca de 70% e as detenções mais de 80%, revelou hoje a Segurança Rodoviária.

"A condução sob efeito de álcool evidenciou um aumento expressivo (+69,3%), mas em grande medida como consequência da queda acentuada do ano anterior", refere o relatório da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) de sinistralidade a 24 horas e fiscalização rodoviária de junho.

Segundo a ANSR, nos primeiros seis meses do ano foram multados 15.412 condutores por condução sob efeito de álcool, enquanto no mesmo período de 2021 foram registadas 9.103 infrações.

A ANSR destaca também que os condutores detidos por excesso de álcool aumentaram 81,9% entre janeiro e junho, totalizando durante esse período as 8.748 detenções, contra as 4.809 do mesmo período de 2021.

O relatório dá conta que, nos primeiros seis meses, foram fiscalizados 60,3 milhões de veículos, quer presencialmente, quer através de meios de fiscalização automática, tendo-se verificado um aumento de 10,5% em relação ao período homólogo de 2021, tendo a GNR, PSP e Polícia Municipal de Lisboa registado decréscimos de 2,0%, 7,5% e 66,1%, respetivamente.