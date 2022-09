Uma “justiça que vem tarde”. Reações à absolvição no caso Pedrógão Grande

O comandante dos Bombeiros de Pedrógão Grande e os advogados dos arguidos congratulam-se com a decisão do Tribunal de Leiria, que esta terça-feira absolveu todos os 11 arguidos no caso da responsabilidade no incêndio de Pedrógão Grande, que provocou 66 mortos e 44 feridos, em junho de 2017.

À saída do tribunal, Magalhães e Silva, advogado do ex-autarca de Pedrógão Grande Valdemar Alves começou por referir uma “justiça que vem tarde”.

“Este processo podia ter acabado a partir do momento em que chegou ao Ministério Público o relatório da Comissão Técnica Independente. Estava claro o que se tinha passado e que aqui ficou provado”, afirmou o advogado.

“Este incêndio e as mortes que causou se deveram, sobretudo, a uma tempestade de fogo que ninguém poderia prever nem combater”, reiterou.

“E na explicação, devo dizer, em 49 anos de advocacia nunca tinha assistido à lição que deu ao país a juíza presidente, explicando o sentido da sentença que o tribunal estava a proferir. É efetivamente uma lição notável e que vale a pena reter”. Magalhães e Silva salientou ainda que a explicação "evidenciou, no domínio da prevenção e do combate, aquilo que desde o primeiro momento se foi dizendo: a enorme responsabilidade das autoridades centrais nas deficiências da prevenção e do combate aos incêndios”.

O advogado apelou ainda às autoridades centrais de proteção civil que leiam a sentença para que percebam o que "têm de fazer em termos de prevenção e instruções e meios para a repressão dos incêndios que vão assolando o país".



Quanto ao Ministério Público, salientou que tem “a maior dificuldade em relação a factos mediatizados, de tomar uma atitude imediata e que signifique arquivamento” e deixou um apelo, referindo que o MP é uma “estrutura hierárquica”, para que essa hierarquia tenha “o decoro processual de não interpor recurso desta decisão”.

Para o advogado, “a culpa não morre solteira” já que "é imputável (...) aos elementos meteorológicos e do terreno que levaram a este desastre, a este tsunami de fogo, que ninguém podia prever e que não havia forma de combater. O mal foi dizer-se que a culpa não poderia morrer solteira antes de se saber se havia alguma culpa a atribuir”, rematou.