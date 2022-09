Pedrógão Grande. Ex-presidente da Câmara diz que decisão é "vitória do Estado de direito"

O ex-presidente da Câmara de Pedrógão Grande, Valdemar Alves, hoje absolvido no julgamento sobre eventuais responsabilidades criminais nos incêndios neste concelho em junho de 2017, considerou que se fez justiça e destacou a vitória do Estado de direito.

“Não é uma derrota para o Ministério Público, é uma vitória para o Estado de direito”, afirmou Valdemar Alves à agência Lusa, a propósito do acórdão que absolveu todos os 11 arguidos.

O antigo autarca, que se manifestou “muito feliz” com a deliberação, considerou que se fez justiça, adiantando ter hoje tido conhecimento, através do acórdão, de coisas que aconteceram nos incêndios que desconhecia, como “os meios aéreos desviados” do combate.

Valdemar Alves adiantou estar orgulhoso, porque em 36 anos de trabalho na área da justiça – foi inspetor da Polícia Judiciária – nunca assistiu a “um coletivo de juízes desta envergadura”.

“Este coletivo só enaltece o Estado de direito. Eu acho que devo dizer que este coletivo demonstrou que não tem medo e não está comprometido com situação nenhuma”, acrescentou.