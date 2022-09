Amontoados num furgão. "Portugal é um país que atrai migrantes"

Este sábado, a polícia francesa resgatou 38 imigrantes ilegais que seguiam amontoados num furgão desde Itália e com destino a Portugal. Ouvido pela Renascença, André Costa Jorge, da Plataforma de Apoio aos Refugiados (PAR), salientou que "já se percebeu" que Portugal tem uma "enorme necessidade de mão de obra", especialmente em setores como a construção civil e agricultura, e que, por isso "atrai não de obra sobretudo de zonas do mundo onde há uma grande pobreza".

"Portugal atrai migrantes", reforça, pedindo especial atenção para as "condições de vida" de quem procura o país para trabalhar e olhar atento à forma "como estas pessoas podem ser vítimas da exploração e do tráfico".

Costa Jorge defende que haja "uma fiscalização no sentido da proteção dos migrantes e não de penalização". "É preciso criminalizar aqueles que lucram com a pobreza, com a vulnerabilidade dos migrantes", acrescenta, relembrando que "estas pessoas são vítimas da pobreza e da exploração laboral".

O coordenador da PAR recorda que Portugal tem uma larga tradição de migração e salienta que, como tal, "temos de ser os primeiros a compreender este fenómeno", de forma a "proteger estes migrantes".