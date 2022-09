​60 mil alunos podem começar ano letivo com falta de professores

Se o ano letivo começasse hoje, cerca de 60 mil alunos não teriam aulas a pelo menos uma disciplina por falta de professores, disse esta sexta-feira o ministro da Educação.



João Costa declarou em conferência de imprensa que os esforços do Governo continuam para garantir os docentes necessários.

“Arrancamos para este ano letivo com uma previsão feita pela Pordata e também por alguns partidos de que estaríamos a arrancar o ano letivo com cerca de 100 mil alunos sem aulas a pelo menos uma disciplina. Face a esta previsão, nós, neste momento em que o processo ainda não terminou, estamos com uma redução de 40% face a estas previsões que rondavam entre os 100 e 120 mil alunos”, afirmou o ministro da Educação.

Há mais de quatro mil horários disponíveis para este ano letivo. A lista para segunda reserva de recrutamento foi divulgada por João Costa

O ministro não revelou quantos casos de baixas vão ser averiguados, mas fala em padrões de comportamento.

Há ainda 600 horários remanescentes e que estão a ser divulgados junto de universidades e centros de emprego.