Segundo Torrão. Famílias vão ser realojadas temporariamente em habitações ou empreendimentos turísticos

A secretária de Estado da Habitação, Marina Gonçalves, afirmou esta quarta-feira que o realojamento temporário das famílias do bairro do Segundo Torrão, em Almada, deverá ser concretizado em “habitações arrendadas ou empreendimentos turísticos” e não em qualquer pavilhão.

“Estamos em permanente articulação [com a Câmara Municipal de Almada e o IHRU - Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana] para que, dentro daquilo que são as opções do programa Porta de Entrada, que é neste momento onde está a ser enquadrada a solução de realojamento para as famílias do Segundo Torrão, seja o arrendamento ou uma situação de alojamento em empreendimento turístico”, disse Marina Gonçalves numa audição requerida pelo BE na Comissão Parlamentar de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação.

“Eu acredito que, com base neste programa, conseguiremos enquadrar as famílias. Mas também direi: nenhuma família ficará na rua, se não conseguirmos uma solução no âmbito do Porta de Entrada”, acrescentou, afastando o receio manifestado por vários deputados quanto ao eventual alojamento temporário de dezenas de famílias do bairro num qualquer pavilhão.