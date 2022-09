IMT quer os portugueses a utilizarem mais os transportes públicos

O Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) inicia esta quarta-feira uma campanha de promoção dos transportes públicos no país, "uma área chave na política de mobilidade urbana sustentável".

“O Futuro é Coletivo” dá o mote à iniciativa que, de acordo com aquele instituto, quer “alterar o paradigma da mobilidade”.

"Com as crescentes alterações climáticas, o aumento do congestionamento, a degradação da qualidade do ar, o aumento da sinistralidade rodoviária e a crise energética, tornou-se clara a necessidade de alterar o paradigma da mobilidade", adianta o IMT em comunicado.

Segundo o IMT, a campanha decorrerá através de "uma divulgação alargada dos benefícios [dos transportes públicos] para o utilizador", como "mais barato, melhor para o ambiente, mais tempo para o que gosta ou cómodo e seguro".

"O transporte público é uma área chave na política de mobilidade urbana sustentável, a par da racionalização do uso do transporte individual e do estímulo aos modos ativos", sustenta.

No documento hoje divulgado, o IMT lembra que o Programa de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes Públicos (PART), iniciado em 2019, "levou a um aumento global de passageiros nos transportes públicos e teve um impacto significativo no financiamento do sistema de transportes", tendo sido condicionado pela crise sanitária, verificando-se "uma diminuição da procura". Uma realidade que o IMT quer reverter. "Neste contexto, é importante divulgar os benefícios do uso do transporte público coletivo para promover o regresso e atrair novos passageiros", acrescenta.

A iniciativa conta com cerca de 50 parceiros, incluindo operadores de transporte e municípios, e será disseminada em várias plataformas digitais, televisões, rádios, imprensa regional e múpis.