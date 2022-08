Vários serviços do SNS em risco de parar em setembro, alertam médicos internos

Vários serviços do Serviço Nacional de Saúde (SNS) estão em risco de parar em setembro, alertam os médicos internos



Depois do aviso da Direção-Geral da Saúde (DGS), agora são os médicos internos que falam em complicações no SNS já a partir do próximo mês.

Reunidos com a Ordem dos Médicos, os internos recusam fazer mais horas extraordinárias. São 526 clínicos que podem fazer parar os vários serviços do SNS, em todo o país.

Os internos, pela voz de Sara Pereira, admitem que o próximo inverno pode ser muito difícil, porque muitos profissionais já ultrapassaram o limite de horas extraordinárias.

“Eu tenho a certeza absoluta que isso vai acontecer. Nós temos a certeza que este inverno haverá lacunas nas urgências, nada está a ser feito neste momento para assegurar, ainda por cima, estamo-nos a esquecer que estamos no último trimestre do ano, muitos de nós já atingiram o limite de horas extra há muito tempo e o que nós queremos fazer é um ponto da situação muito claro. Nós não estamos disponíveis para pactuar com isto, precisamos de medidas sérias.”