Médicos de Saúde Pública alertam para menor capacidade de resposta do SNS no inverno

A Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública (ANMSP) alertou hoje para uma previsível menor capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde no inverno, devido à recusa dos clínicos em realizarem horas extraordinárias além do legalmente previsto.

"No período do fim do ano, que é exatamente o início do inverno, haverá menos disponibilidade por parte de colegas para fazerem horas extraordinárias de atendimento aos utentes para além daquelas a que estão legalmente obrigados", adiantou à Lusa o presidente da ANMSP.

Segundo Gustavo Tato Borges, normalmente o período de maior dificuldade em gerir horários e escalas é no verão, devido às férias dos profissionais de saúde, mas o final deste ano pode registar uma "outra condicionante" que é a indisponibilidade em cumprir trabalho extraordinário para além das 150 horas anuais.

Esta recusa "deriva do esforço grande que foi pedido" durante os mais de dois anos da pandemia de covid-19, adiantou o médico, ao sublinhar que existem "múltiplos profissionais de saúde, não só médicos, mas também enfermeiros e outros técnicos, que estão a recusar-se a fazer mais do que estas horas extraordinárias".