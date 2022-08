Ministra da Saúde reafirma: SNS está preparado para o inverno

A ministra da Saúde reafirma que o SNS terá capacidade de resposta no inverno e lembra que está em preparação um plano para responder à falta de profissionais de saúde. Marta Temido remete pormenores para o final da próxima semana.

"Temos para este outono/inverno um plano, linhas estratégias que foram apresentadas pela Direção Geral da Saúde no início da semana passada aos diversos serviços do ministério da Saúde e às ordens profissionais para efeitos de consulta, de auscultação", adiantou a ministra, em declarações à RTP3, à margem do Acampamento Nacional da Juventude Socialista, em Santa Cruz.



"No final da semana que vem, as linhas estratégicas estarão definidas e serão publicitadas numa conferência de imprensa. Naturalmente que poderemos fazer um reforço de recursos humanos se ele for necessário", disse Marta Temido.

A ministra reage assim à notícia avançada pelo Público este sábado, de que no plano que está a ser elaborado, a DGS alerta para a falta de recursos humanos no SNS no Inverno e pede mais contratações.

A ministra diz que o problema do SNS não é falta de meios, mas tem a ver com o facto de haver profissionais de saúde que ficam infetados pela Covid-19, o que tem impacto na organização dos serviços.

Temido sublinhou que atualmente o SNS conta com 150 mil profissionais e só no ano passado foram contratados quatro mil profissionais de saúde.