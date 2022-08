Incêndio destruiu quatro armazéns em Alverca e cortou EN10

Um incêndio de grandes dimensões, que deflagrou esta sexta-feira à tarde no Sobralinho, freguesia de Alverca, distrito de Vila Franca de Xira, obrigou ao corte da Estrada Nacional (EN) 10 nos dois sentidos.

O alerta foi dado às 18h07 e as chamas foram dadas como dominadas pelas 22h00. A EN 10 foi entretanto reaberta, de forma condicionada.

Do combate ao fogo resultou um ferido ligeiro, um bombeiro, que foi assistido no local, por intoxicação.



As chamas atingiram quatro armazéns de produtos de limpeza e de velas, no Bairro Clarimundo, avança à Renascença fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa.

Os armazéns pertencem à empresa Mistolin.



Um total de 110 operacionais de várias corporações e 36 viaturas combatiam as chamas.



[notícia atualizada 22h41]