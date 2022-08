Concertos dos Coldplay despertam queixas contra as bilheteiras

Quatro concertos, quatro espetáculos esgotados. Os Coldplay vão levar 200 mil fãs às bancadas do Estádio Cidade de Coimbra, mas os problemas na compra de ingressos já motivaram quase 70 queixas contra as bilheteiras.

De acordo com o Portal da Queixa, as reclamações dirigem-se a três entidades: Worten, Ticketline e See Tickets. Esta última reúne mais de metade dos problemas denunciados.

As queixas variam entre os três pontos de venda. Em relação à See Tickets, que foi alvo de 43 denúncias, os clientes relatam falhas na descarga e acesso aos bilhetes adquiridos.

Quanto à Ticketline, que soma 23 reclamações, os queixosos apontam o dedo, sobretudo, às longas filas de espera virtuais.

A Worten regista apenas duas queixas, relacionadas com a falta de bilhetes numa loja física, em Penafiel, e o caso de um comprador, com mobilidade reduzida, que não teve direito a prioridade na fila para aquisição dos bilhetes.