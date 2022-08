Ministra garante apoios a municípios com ou sem estado de calamidade

A ministra visitou hoje municípios atingidos por fogos rurais e falava aos jornalistas após um reunião na Câmara de Vila Real, concelho onde ainda se encontra ativo um incêndio que deflagrou no domingo, afirmando que é "sempre terrível ver um cenário todo negro", em que só escaparam as aldeias. "É um drama que nos deixa sempre bastante chocados", frisou.

Ana Abrunhosa disse que o critério de área ardida vai ser definido em conselho de ministros e adiantou que será "muito parecido" ao que foi utilizado em Pedrógão Grande.

"O que eu acho que é importante para todos os autarcas perceberem é que não vai haver diferenciação de territórios quer haja ou não declaração do estado de calamidade. A declaração do estado de calamidade poderá ser feita num determinado tipo de território, com um contexto muito particular, mas isso não vai prejudicar, não vai discriminar em termos de medidas de apoio qualquer município que cumpra os critérios de acesso a essas medidas, tenha ou não sido declarado o estado de calamidade. Essa é a garantia que quero aqui deixar", salientou.

Para o presidente da Câmara de Vila Real, Rui Santos, é "absolutamente indiferente que se chame estado de calamidade, resolução, o que interessa é que haja medidas e concreto que vão ao encontro das necessidades do território".

Os apoios, segundo a ministra, "vão estar dependentes do levantamento" dos prejuízos na área da floresta, agricultura, equipamentos públicos e na área do turismo". No caso de Vila Real deverá ser realizado nos próximos 10 dias.

Ficou definida uma "metodologia de trabalho para levantamento dos danos dos incêndios", a qual será feita pela autarquia com as entidades do Estado na região, como o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAPN) e Segurança Social.