Fogo de Gouveia dado como dominado

O incêndio que deflagrou na localidade de Nabais, concelho de Gouveia, pelas 15h40 de quinta-feira, entrou em fase de resolução pela 01h00 desta sexta-feira, cerca de 09 horas depois.

Informação confirmada à Renascença por fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda, que remete para a manhã desta sexta-feira um balanço sobre eventuais danos e área ardida.

Este fogo obrigou à retirada de pessoas do parque de campismo do Curral do Negro, como medida de prevenção.

Em declarações à Agência Lusa, o vice-presidente da Câmara Municipal de Gouveia, Jorge Ferreira explicou que "as pessoas estão alojadas na residência de estudantes de Gouveia, mas só por uma questão de precaução, pois o fogo não destruiu nada”, referiu.

Jorge Ferreira adiantou ainda que, na mesma zona, o fogo esteve junto a um lar da Santa Casa da Misericórdia de Gouveia, mas que não houve necessidade de retirar os idosos.

"Junto ao parque ecológico de Gouveia [o fogo] também passou ao lado e não entrou no parque, felizmente. Temos lá um centro de ecologia e recuperação de animais selvagens. À volta ficou tudo ardido, mas a infraestrutura não sofreu qualquer dano", acrescentou ainda em declarações à Agência Lusa.

Pelas 02h20 permaneciam no local cerca de 220 operacionais apoiados por 65 viaturas, em trabalhos de consolidação e rescaldo, de acordo com as informações da página oficial da internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.