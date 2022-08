Covid-19. Menos casos, menos óbitos e menos internados nos últimos sete dias

A incidência da Covid-19, em Portugal, continua elevada, mas com tendência decrescente, segundo indica o mais recente relatório semanal da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgada esta sexta-feira.

Na última semana, houve menos 4.382 casos confirmados do que no relatório anterior. O R(t) contiua abaixo do 1 (0,92) o que implica que a tendência é para as infeções continuarem a descer.

Houve 148 casos por 100 mil habitantes, nos últimos sete dias. Todas as regiões revelam tendência decrescente, exceto as Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.

Foram confirmados 43 óbitos na última semana, menos 20 do que nos sete dias anteriores. A mortalidade específica à Covid-19 está também numa tendência decrescente a nível nacional.

Há também menos nove internamentos esta semana, assim como menos quatro internamentos nos cuidados intensivos. A razão entre o número de pessoas internadas e infetadas foi de 0,24, indicando uma menor gravidade da infeção, à semelhança do observado desde o início de 2022.



A variante Ómicron mantém uma frequência de 94,5%, ou seja, mantém-se a mais dominante, em Portugal.