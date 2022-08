Incêndios. “Não houve disponibilidade de meios da UE”

Portugal encetou contactos, mas a União Europeia não tinha disponibilidade de meios para ajudar nos incêndios dos últimos dias, afirmou esta quinta-feira o comandante nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), André Fernandes.

“O mecanismo europeu de proteção civil é utilizado também naquilo que tem a ver com a disponibilidade dos meios existentes no próprio mecanismo. Nós fizemos os contatos com os diferentes Estados, através do nosso contacto direto com Bruxelas, onde está a sede do mecanismo. E os outros países todos também estiveram envolvidos com grandes incêndios e, portanto, não houve essa disponibilidade de meios”, declarou o comandante da ANEPC.

André Fernandes adianta que aviões Canadair de Espanha estiveram a ajudar a combater o incêndio da Serra da Estrela, durante alguns dias, ao abrigo de um acordo entre os dois países ibéricos.

“Acima de tudo, houve ajuda bilateral com Espanha durante alguns dias, com Canadairs espanhóis que atuaram no incêndio da Serra da Estrela. Sempre que houve essa disponibilidade e esse contacto direto, existe essa manutenção e monitorização das disponibilidades. Foi esta a lógica utilizada”, declarou o responsável, em conferência de imprensa.