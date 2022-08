Autarcas pedem "estado de calamidade" na Serra da Estrela

Um grupo de seis autarcas exige a declaração do "estado de calamidade para toda área do Parque Natural da Serra da Estrela", foi esta quinta-feira anunciado, após uma reunião realizada em Manteigas.

O presidente da Câmara da Guarda, Sérgio Costa, apresentou a lista de medidas defendidas pelos autarcas da região afetada pelo maior incêndio do ano em Portugal.

“Defendemos várias medidas: decretar com efeito imediato o estado de calamidade para toda área do Parque Natural da Serra da Estrela, a elaboração de um plano de revitalização deste nosso parque, nomeadamente, ao nível do seu ordenamento florestal, da paisagem, ao nível hídrico e turístico", declarou Sérgio Costa aos jornalistas.

Os autarcas também defendem "o tratamento prioritário das bacias hidrográficas do Zêzere e do Mondego, evitando que toda a bacia do Vale do Tejo e do Baixo Mondego, de onde se extrai muita água para abastecimento a milhões de pessoas, seja afetada pela contaminação da água em virtude da erosão e da contaminação dos solos e das linhas de água".