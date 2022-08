Incêndio na Serra da Estrela obriga "centenas de pessoas" a passar noite fora de casa

A situação no terreno ao décimo dia do incêndio na Serra da Estrela pareceu acalmar esta terça-feira de manhã, mas uma frente continua a motivar preocupação das autoridades.

Graças à diminuição da temperatura e do vento, a par da chuva fraca que caiu na região afetada, deixou de haver localidades em risco, ao contrário do que aconteceu na última noite, em que várias aldeias tiveram de ser evacuadas.

A informação é avançada à Renascença pelo presidente da Câmara Municipal da Guarda, Sérgio Costa, que explicou que as várias pessoas retiradas estão a regressar agora a casa "de forma gradual" e "desde que haja condições de segurança".

"Foram retiradas centenas de pessoas de casa, estamos a falar de várias localidades, Misericórdia, Valhelhas, Famalicão, Seixo Amarelo, enfim, várias aldeias tiveram de ser evacuadas."

As pessoas retiradas passaram a noite "nos locais previamente destinados no programa Aldeia Segura, em casas de familiares, em alguns lares e centros de dia", adianta o autarca.

Também no concelho da Covilhã, dezenas de moradores tiveram de passar a noite fora de casa, neste caso abrigados no pavilhão de uma escola no concelho de Teixoso.

Pelas 11h, de acordo com informações da Proteção Civil, estavam mobilizados no combate às chamas 1.080 operacionais apoiados por 327 veículos terrestres e 12 meios aéreos.

O incêndio, cujo primeiro alerta foi dado na madrugada de dia 6 de agosto, atinge os municípios de Manteigas, Covilhã e Guarda.

Na segunda-feira, foi acionado o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil da Guarda, devido aos incêndios que ameaçaram as povoações do território do concelho.