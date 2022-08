Fogo em Ourém entrou em fase de resolução

O incêndio que deflagrou em Ourém, esta segunda-feira, entrou em fase de resolução pelas 00h00, confirmou à Renascença fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém.

De acordo com as informações que constam na página da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, ainda se encontram no terreno cerca de 200 operacionais apoiados por 67 veículos em trabalhos de rescaldo, na madrugada desta terça-feira.

O incêndio que deflagrou na segunda-feira, pelas 15h30, na União de Freguesias de Rio de Couros e Casal dos Bernardos, chegou a obrigar à evacuação da praia do Agroal, segundo indicou o CDOS de Santarém, ao final da tarde.

Na altura, a fonte do CDOS de Santarém adiantou também que se tinha registado "um ferido, um bombeiro que teve que ser assistido por exaustão".

Neste mesmo distrito de Santarém, durante a madrugada, ficou dado como extinto o incêndio que tinha deflagrado no domingo, no concelho de Abrantes, freguesia de Fontes. No local ainda permanecem 150 operacionais apoiados por 50 viaturas em ações de prevenção de reacendimentos.