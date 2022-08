Alga descoberta em Peniche retarda envelhecimento

Uma equipa de investigação do MARE - Centro de Ciências do Mar e do Ambiente do Politécnico de Leiria descobriu que uma macroalga, recolhida na costa de Peniche, pode retardar o envelhecimento da pele.

Segundo um comunicado do Instituto Politécnico de Leiria, “os extratos enriquecidos em florotaninos e outros componentes” de uma macroalga pertencente ao género Fucus, apresentam “um marcado efeito inibidor sobre as enzimas colagenase e elastase, responsáveis pela degradação da matriz da pele e diretamente relacionadas com o processo de envelhecimento cutâneo”.



A investigação incidiu sobre o potencial dermatológico de diferentes ingredientes da macroalga Fucus sp. com os resultados obtidos a demonstrarem “o elevado potencial destes componentes para serem incorporados em formulações dermatológicas”.

O estudo iniciou-se com a recolha da macroalga na costa de Peniche, seguindo-se um processo de preparação da mesma nos laboratórios do MARE - Politécnico de Leiria.