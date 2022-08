Filinto Lima: "É bom saber que os professores estão quase todos colocados"

Os diretores de escolas públicas acreditam que todos os horários estarão preenchidos no início do ano letivo. Mais de 97% dos docentes já ficaram colocados no primeiro concurso de professores para 2022-2023.

Em declarações à Renascença, Filinto Lima reage com satisfação aos números avançados pelo ministro da Educação, João Costa. "É bom saber que a mais de 15 dias do arranque do próximo ano escolar, a 1 de setembro, os professores estão quase todos colocados", diz o presidente da Associação de Diretores de Escolas Públicas (ADEP).

No entanto, Filinto Lima mostra alguma cautela face aos problemas mais estruturais, relembrando que ainda há "horários incompletos". Ainda assim, o presidente espera que o problema da contratação seja resolvido na abertura da próxima reserva de recrutamento, para que as escolas públicas portuguesas tenham "100% dos professores" disponíveis.

De acordo com o ministro da Educação, a disciplina de Informática é a que levanta mais problemas, com 80% de horários ainda por preencher. Filinto Lima acrescenta que a falta de professores é "transversal à maior parte dos grupos de recrutamento" e que poderá ser agravada pelos "atestados médicos que os professores forem apresentando".