Ordem dos Enfermeiros propõe fecho de camas nos Cuidados Intensivos Neonatais do Santa Maria

A Ordem dos Enfermeiros vai propor ao Hospital Santa Maria, em Lisboa, que encerre algumas camas (incubadoras) da Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais até que a equipa de enfermagem tenha os elementos necessários para garantir uma resposta em segurança.

No dia 2 de agosto, os 37 enfermeiros desta unidade pediram escusa de responsabilidade, alegando não estarem em condições de assegurar "a vida e a segurança dos recém-nascidos, bem como a qualidade dos cuidados de enfermagem prestados ao neonato e família", apesar de desenvolverem "todos os esforços para evitar qualquer incidente ou acidente".

Perante esta situação, a bastonária da Ordem dos Enfermeiros (OE), Ana Rita Cavaco, visitou a Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais (UCIN), uma das mais diferenciadas do país, e reuniu-se com a enfermeira coordenadora do serviço.

"Havendo esta situação, o hospital não tem outra alternativa senão encerrar algumas vagas [incubadoras] e de uma forma temporária até conseguir estabilizar a equipa, integrar os novos elementos e procurar que venham mais elementos", defendeu a bastonária em declarações à Lusa.

Segundo Ana Rita Cavaco, chegou-se à conclusão que, à semelhança do que a OE já propôs em vários serviços do país, inclusive no Hospital Santa Maria, "é necessário encerrar vagas", sublinhou, no final da visita.

Adiantou que a equipa "está incompleta" por saídas, por vários motivos, e que os três enfermeiros que estão previstos ir para a UCIN "não resolvem o problema de imediato", porque precisam de ter três meses de integração e, entretanto, dois enfermeiros meteram baixa.

"As pessoas continuam a meter baixa por exaustão porque durante muito tempo, em vez de fazer as 35 horas de trabalho, fazem 50, 60 e 70 horas", salientou.