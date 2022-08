Reguengos de Monsaraz. ExpoReg regressa de olhos postos na agricultura do séc. XXI

Mais de 70 empresas e outras tantas instituições participam entre 12 e 15 de agosto, na 28.ª ExpoReg – Exposição de Atividades Económicas de Reguengos de Monsaraz.

O Parque de Feiras e Exposições da cidade recebe esta edição da ExpoReg, que vai ser dedicada à agricultura do século XXI, contendo uma exposição em permanência, dedicada ao tema, numa altura em que a seca leva os agricultores a manifestar um conjunto de preocupações com a situação que se vive no setor.

Do programa, destaque no dia 13 de agosto, para a conferência “A Agricultura do Século XXI”, que vai decorrer no Auditório Guadiana. Um encontro moderado por Felipe Perdiz, da Elite Vinhos, que abre com a comunicação “Agricultura de Precisão”, por José Rafael da Silva, do Departamento de Engenharia Rural da Universidade de Évora.

Segue-se Gonçalo Morais Tristão, o presidente do Centro Operativo e de Tecnologia de Regadio que vai falar sobre “Regas de Precisão” e, logo depois, Eiras Dias, do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária aborda o tema “As Castas do Século XXI”.

A fechar a conferência é apresentada a comunicação “Mecanização Agrícola/Melhorias da pulverização de produtos fitofarmacêuticos e diminuição da deriva” com Helena Marcão, da Samuel Salgado, Pepe Núñez, da Pulverizadores Fede e Daniel Lopes, da Jopauto.

Para além das empresas de bens e serviços de apoio à agricultura e de maquinaria agrícola, a ExpoReg conta igualmente com expositores “nas áreas do comércio de automóveis, climatização, artesanato, queijos, mel, gin, cerveja artesanal, doçaria, imobiliário, mecânica, vestuário, veterinária e produtores de vinho”, revela uma nota do município alentejano, enviada à Renascença.

Destaque também para a 25ª Exposição de Pecuária, com dezenas de caprinos, ovinos e bovinos de vários produtores do Alentejo.