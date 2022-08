Mais de 61 mil candidatos à 1.ª fase de acesso ao ensino superior

Mais de 61 mil alunos candidataram-se à 1.ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior, que terminou na segunda-feira, contrariando a tendência de aumento de candidatos registada desde a pandemia.

Segundo dados da Direção-Geral do Ensino Superior (DGES), inscreveram-se 61.473 estudantes nesta 1.ª fase, depois de dois anos em que foram batidos consecutivamente novos recordes do século.

No ano antes da pandemia de covid-19, em 2019, candidataram-se à 1.ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior (CNAES) quase menos dez mil pessoas (51.463 estudantes) do que agora.

O número foi largamente ultrapassado no primeiro ano de pandemia, quando as regras dos exames nacionais sofreram alterações, tais como deixarem de ser obrigatórios para a conclusão do ensino secundário, servindo apenas para acesso ao ensino superior.