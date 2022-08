Concelho açoriano da Ribeira Grande cria plataforma para atrair nómadas digitais

A Câmara da Ribeira Grande, nos Açores, criou uma plataforma online para atrair nómadas digitais, uma "pretensão estratégica" do executivo do município da costa norte da ilha de São Miguel.

Em comunicado, a autarquia adianta que a plataforma "Digital Nomads RG" pretende ser uma "porta de entrada aos nómadas digitais" que querem trabalhar de forma remota no concelho da Ribeira Grande.

Segundo o município, a plataforma vai incluir "informações úteis", como "infraestruturas de trabalho com boa acessibilidade à Internet, alojamentos, restaurantes e atividades".

"A atração de nómadas digitais é uma pretensão estratégica deste executivo camarário. A partir de agora as portas do concelho estão abertas para a receção deste público", lê-se na nota.

Citado no comunicado, o presidente do município, o social-democrata Alexandre Gaudêncio, salienta que os nómadas digitais poderão "usufruir das potencialidades do concelho", o que vai "fortalecer a economia local, dado o poder de compra dos nómadas" digitais.

Na plataforma, disponível no endereço da Internet www.digitalnomadsrg.pt, são fornecidos descontos e apresentados eventos dedicados aos nómadas digitais.

Localizado na costa norte de São Miguel, o concelho da Ribeira Grande tem cerca de 31 mil habitantes, segundo os Censos 2021.