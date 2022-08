​Falta de enfermeiros deve-se a falta de condições laborais, diz sindicato

O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) garante que o problema de falta de enfermeiros deve-se a deficientes condições laborais e não a falta de profissionais.



“Neste momento não há razões para haver carência de enfermeiros nas instituições. Por um lado, saíram cerca de três mil enfermeiros agora durante o mês de junho e julho e, por outro lado, as instituições têm autonomia para contratar”, explicou o presidente do SEP, José Carlos Martins, depois da reunião com o secretário de Estado da Saúde.

O sindicalista refere que o problema “é um excesso de volume de trabalho”, algo que considera “inadmissível neste cenário de haver enfermeiros e ser possível contratar no imediato”.

O secretário de Estado da Saúde Lacerda Sales está esta quarta-feira a ouvir as várias organizações representantes dos enfermeiros para analisar as progressões de carreira no setor.