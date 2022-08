Lula da Silva condena insultos racistas a filhos de atriz em Portugal

Expressando a sua solidariedade para com os atores brasileiros Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, o ex-Presidente do Brasil estendeu a sua mensagem aos turistas angolanos que também “sofreram ataques racistas” da mulher, terminando com o apelo: “Vamos construir um mundo sem racismo”.

O candidato à presidência do Brasil escreveu no Twitter que “nenhuma mãe ou pai merece ver seus filhos sendo vítimas de xingamentos racistas”.

Lula da Silva reagiu aos alegados insultos racistas que terão sido proferidos, no sábado, por uma mulher, contra os filhos de um casal de atores brasileiros a passar férias em Portugal.

Recorde-se que a GNR anunciou que tinha detido e constituído arguida uma mulher, na Costa da Caparica.

Segundo um comunicado que os queixosos tornaram público, "uma mulher branca, que passava na frente do restaurante, xingou, deliberadamente, não só Títi e Bless, mas também a uma família de turistas angolanos que estavam no local - cerca de 15 pessoas negras. A criminosa pedia que eles saíssem do restaurante e voltassem para a África, entre outros absurdos proferidos às crianças, tais quais 'pretos imundos'".

Fonte da Guarda Nacional Republicana confirmou à Renascença que uma mulher na casa dos 50 anos foi detida e constituída arguida este sábado, na Costa da Caparica, por "crime de injúria agravada a órgãos de polícia criminal".

A detenção não está relacionada com os insultos dirigidos pela mulher aos filhos do casal brasileiro, mas com uma altercação que aconteceu quando a GNR chegou ao local. A arguida foi depois libertada.

Fonte da GNR confirma ainda que este domingo recebeu uma denúncia por parte do casal brasileiro, relacionada com o alegado caso de racismo.