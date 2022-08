Escalas de Obstetrícia e Ginecologia para agosto "não estão todas preenchidas"

O Secretário de Estado Adjunto e da Saúde adiantou esta segunda-feira que “infelizmente”, as escalas dos serviços de Obstetrícia e Ginecologia “não estão todas preenchidas", adiantando que o diploma para o pagamento do trabalho suplementar nas urgências permitirá pagar a médicos entre 50 e 70 euros por hora, chegando em algumas situações aos 90 euros à hora.

“Nas últimas semanas, os serviços de urgência de Obstetrícia e Ginecologia têm sentido diversos constrangimentos. Estas dificuldades não são de hoje, têm razões de natureza diversa e são mais notórias no período de verão e de férias. É importante que o país saiba e as grávidas saibam que o SNS está disponível para dar uma resposta e para que vivam este momento das suas vidas com segurança, com confiança e com tranquilidade”, disse António Lacerda Sales, em conferência de imprensa sobre as escalas dos serviços de urgência, referindo que o Governo "não vai desistir de encontrar as melhores soluções para que se continue a nascer bem em Portugal".

Admitindo o encerramento de alguns destes serviços durante o verão, o secretário de Estado lembrou o “funcionamento em rede” do Serviço Nacional de Saúde e indicou que as medidas aprovadas deverão ficar em vigor para os próximos seis meses, que é o prazo que o Governo estima que irão durar as negociações com sindicatos que representam os médicos. O diploma, que entrou em vigor a 26 de julho, é considerada uma "solução a curto prazo", mas que tem como objetivo dar estabilidade a profsissionais e remunerar o trabalho suplementar, dando oportunidade para que equipas trabalhem nas urgências de vários hospitais de vários hospitais da rede pública.

Na mesma conferência de imprensa, a secretária de Estado da Saúde, Maria de Fátima Fonseca, explicou que o valor por hora deste trabalho suplementar que foi aprovado e já promulgado pelo Presidente da República, está associado ao volume de horas de trabalho de cada profissional de saúde.

A governante indicou ainda que prestações de serviço só acontecerão em “situações-limite”, em que não seja possível mobilizar profissionais de saúde para completar as escalas de urgência de Obstetrícia e Ginecologia.