Ourém. Praia fluvial evacuada devido a incêndio

O incêndio que deflagrou este domingo no concelho de Ourém obrigou à retirada de pessoas de uma praia fluvial, adianta à Renascença o presidente da Câmara de Ourém, Luís Albuquerque.

O autarca adianta que não há habitações em risco no concelho, apesar de durante a tarde o fogo ter estado perto de algumas habituações.

Luís Albuquerque está confiante em relação às próximas horas de combate. "Esperamos que com o cair da noite e diminuição da temperatura e aumento da humidade, com a ação das máquinas de rastos, algumas já estão no terreno e estão mais três em trânsito, a expectativa que temos é que durante a noite consigamos dar um avanço bom no combate ao incêndio".

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, o fogo que deflagrou pelas 15:25 na localidade de Casal do Ribeiro, na freguesia de Rio de Couros e Casal dos Bernardos, tinha ao fim da tarde três frentes ativas e os operacionais no terreno estavam a realizar "defesas de perímetro às habitações".



De acordo com a informação disponível às 20h00 no "site" da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o fogo mobilizava 427 bombeiros, com o apoio de 115 viaturas e sete meios aéreos.



A mesma fonte da Proteção Civil confirmou que a praia fluvial do Agroal, no concelho de Ourém, foi evacuada por precaução.

Dois civis foram ainda assistidos por inalação de fumos e colocados em casa, não tendo sido necessário o transporte para o hospital, acrescentou.

