"Evitem ofertas pouco realistas". Airbnb e PSP lançam parceria contra burlas nas férias

A Polícia de Segurança Pública (PSP) e a Airbnb estabeleceram uma parceria que visa sensibilizar a população para as burlas relacionadas com as férias, deixando conselhos sobre o que devem fazer no momento de reservar viagens.

Em comunicado, a PSP refere que da parceria com a Airbnb, uma plataforma ‘online’ para encontrar e reservar alojamentos, resultam alguns alertas, aconselhando-se as pessoas, por exemplo, a não clicar em ‘links’ recebidos por ‘email’ ou mensagens escritas que não transmitam confiança.

As duas entidades alertam igualmente as pessoas para evitarem ofertas pouco realistas; a ter atenção ao fazer a reserva, pois pode tratar-se de algo que não é genuíno; a comunicar, reservar e pagar somente na Airbnb quando se pretende reservar alojamento através da plataforma; a manter a conta bancária segura e a denunciar as burlas.

“Tomar precauções simples, tais como ter uma palavra-passe segura, utilizar detalhes de ‘login’ únicos em diferentes contas e manter os seus dispositivos atualizados pode ajudá-lo a manter-se protegido de burlões”, é também aconselhado.

Estudos realizados para a Airbnb em Espanha e no Reino Unido revelam que as tentativas de burla relacionadas com as férias estão entre as fraudes mais comuns, seguidas de roubo de dados de cartões de crédito e ‘phishing’, segundo a nota.

"Desde ‘websites’ aparentemente genuínos a ofertas ‘demasiado boas para serem verdadeiras’, os criminosos usam uma variedade de métodos para enganar as pessoas e fazer com que elas entreguem o seu dinheiro e informação, por isso aconselhamos os viajantes a serem mais diligentes ao fazerem a reserva das suas férias de verão”, sublinha a PSP.

É recomendável que quem apresente queixa por burla disponibilize, para facilitar a investigação, “recibos de pagamento, capturas de ecrã do anúncio ou quaisquer dados de contacto da pessoa que possa estar a tentar levar a cabo a burla".

Citada na nota, a diretora-geral da Airbnb Marketing Services SL, Mónica Casañas, alerta que as técnicas dos burlões estão a tornar-se cada vez mais sofisticadas, pelo que qualquer pessoa ‘online’ pode estar em risco.

“Embora a Airbnb recorra a defesas sofisticadas para manter afastadas pessoas mal-intencionadas e proteja a sua comunidade com programas gratuitos como o AirCover, é possível ser apanhado por burlões ‘online’. É por isso que o nosso trabalho com a PSP para equipar as pessoas com as ferramentas necessárias para se manterem seguras no momento de fazer uma reserva é tão importante”, destaca a diretora-geral da plataforma.