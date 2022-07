Ciclista morre em colisão com autocarro em Monção

Um cidadão espanhol, de 43 anos, que circulava numa bicicleta morreu hoje na sequência de uma colisão com um autocarro no concelho de Monção, no distrito de Viana do Castelo, indicaram os bombeiros locais.

Fonte dos Bombeiros Voluntários de Monção explicou à agência Lusa que a colisão fatal ocorreu, pelas 11h40, na Estrada Municipal 1124, que liga as localidades de Badim e Couço.

No local estiveram uma ambulância dos bombeiros, um veículo de desencarceramento, a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Valença e uma patrulha da GNR.

A VMER e o helicóptero de Viana do Castelo foram acionados e, entretanto, desmobilizados.