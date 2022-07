GNR resgata 11 animais exóticos em Castelo Branco

A GNR resgatou, na segunda-feira, 14 animais em situação irregular, 11 dos quais exóticos, no concelho de Castelo Branco.

Em comunicado, a força de segurança esclarece que no decorrer de uma ação de patrulhamento no âmbito da Campanha Floresta Segura 2022, os elementos do Núcleo de Proteção da Natureza e do Ambiente detetaram, no meio da floresta, uma quinta com diversos animais em situação irregular.

“Alguns [dos animais] cuja detenção é condicionada mediante documentação e registo no âmbito da Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e da Flora Selvagem Ameaçadas de Extinção (CITES), outros cuja detenção é proibida por ser espécie invasora e ainda outras espécies em que a detenção é condicionada mediante alvará por parte do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF)”, acrescenta o documento.

Foram resgatadas espécies variadas, designadamente dois suricatas, dois ouriços pigmeus africanos, dois bufos-de-bengala, dois pavões brancos, duas codornizes, um alpaca, uma tartaruga aquática, um esquilo e um pavão azul.

Segundo a GNR, na sequência da operação foi identificada uma mulher de 65 anos, por não possuir qualquer documentação legal associada aos espécimes.

Recordando a sua preocupação diária com a proteção dos animais, a GNR indica que tem disponível a Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520) que funciona em permanência para a denúncia de infrações ou esclarecimento de dúvidas.