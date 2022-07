Computadores portáteis comprados pelo Estado para alunos carenciados têm “fraca qualidade”

Uma auditoria do Tribunal de Contas (TdC) defende que a compra pelo Estado de 100 mil computadores portáteis, no período da pandemia da Covid-19 em 2020, revelou “um conjunto de deficiências e insuficiências”. O material destinava-se a alunos com carências económicas com direito à Ação Social Escolar.

Entre os principais problemas, o TdC identifica a “fraca qualidade” dos computadores, a deficiente identificação do financiamento nos equipamentos.

Houve ainda alunos a recusarem os computadores e unidades que nunca forma entregues a ninguém. O mesmo tribunal fala também de portáteis mal-acondicionados.

Também a plataforma de registo dos equipamentos funcionou de forma deficitária.